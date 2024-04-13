Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру российских городов. Очередной ракетный удар 13 апреля пришелся по автовокзалу в Луганске. Об этом в своем Телеграм-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации», – написал в своем Телеграм-канале Мирошник.

Также посол по особым поручениям МИД РФ опубликовал кадры, снятые очевидцами в Луганске. На опубликованном видеоролике можно увидеть столб дыма, поднимающийся над крышами жилых домов.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, украинская армия ударила из реактивной системы залпового огня по жилому кварталу в Токмаке Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате обстрела города со стороны ВСУ погибло восемь человек, в том числе двое детей. Тринадцать человек получили ранения различной степени тяжести.