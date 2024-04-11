Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект приказа о расширении комплектации аптечки автомобилиста. Список расширят новыми предметами, чтобы содержимое аптечки «наиболее адекватно отвечало задаче оказания первой помощи» при дорожно-транспортных происшествиях.

Чиновники предлагают включить в комплектацию аптечки автомобилиста такие предметы, как изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник для сердечно-легочной реанимации. Например, с помощью изотермического одеяла, размеры которого в развернутом виде должны быть не менее 160 на 210 сантиметров, можно минимизировать теплопотери пострадавшего при ДТП человека в холодное время года.

Примечательно, что до 1-го марта 2023 года за отсутствие аптечки в автомобиле инспекторы ДПС могли оштрафовать водителя на сумму в 500 рублей. Однако по инициативе МВД данная норма была упразднена, как «избыточная». Поэтому в настоящий момент каждый автомобилист сам принимает решение о наличие в своем транспортном средстве качественной аптечки для оказания первой медицинской помощи.