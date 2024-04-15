ВС РФ впервые поразили комплекс радиоэлектронной борьбы «Хмара» («Туча») на Авдеевском направлении. Минобороны РФ сообщило об уничтожении техники противника за минувшие сутки.

Помимо «Хмары», которая разработана на Украине и впервые попала под удар ВС РФ, ликвидировано также три самоходных артиллерийских установки. Речь идет об «Акации» и «Гвоздике», а также об американской САУ М109 Paladin.

Контрбатарейная борьба в последние 24 часа оказалась весьма урожайной. Кроме перечисленных выше самоходок, российские военные обнаружили и ликвидировали американскую гаубицу M102 и три буксируемых Д-30.

Также сообщается о потере Киевом 295 боевиков, немецкой боевой машины пехоты «Мардер», четырех авто и четырех бронированных машин.