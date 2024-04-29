Подразделения инженерных войск ВС РФ эвакуировали из зоны проведения специальной военной операции первый трофейный танк М1 «Абрамс» украинской армии, уничтоженный в ходе боевых действий. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

«Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа эвакуировали первый американский танк M1 “Абрамс”, уничтоженный на Авдеевском направлении», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что процесс эвакуации танка американского производства из зоны боевых действий был осуществлен в два этапа. Сначала подразделения инженерных войск провели район, где был уничтожен танк М1 «Абрамс», на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин для обеспечения безопасности эвакуационной команды. После чего инженерная машина эвакуировала уничтоженный танк ВСУ американского производства в тыловой район.