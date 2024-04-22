Забайкальские десантники на подступах к Часову Яру в ДНР взяли в плен сразу четверых украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что произошло это в ходе сражения за один из опорных пунктов противника в окрестностях города.

«Бронегруппа Улан-Удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин н.п. Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села. Были уничтожены вскрытые огневые точки и расчеты АГС, подавлены минометные секции противника», – говорится в сообщении военного ведомства.

После того, как бронегруппа максимально эффективно отработала по врагу, в дело вступили штурмовики из Бурятии. Они вступили в бой с противником с применением стрелкового оружия, взяли под свой контроль опорник и грамотно выполнили мероприятия по зачистке. В плен сдались четыре украинца, осознавшие бесполезность сопротивления. Остальные боевики, которые не захотели сдаваться, были ликвидированы.