Россия представляет собой мощное государство, которое в состоянии самостоятельно решать те вопросы, которые имеются у него на повестке дня. Именно поэтому Москва никогда не требовала от Белоруссии участия в специальной военной операции.

Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский. Он отметил, что в отличие от НАТО Россия не нуждается в посторонней помощи и не собирается втягивать своих партнеров и союзников в вооруженное противостояние.

В Минобороны Беларуси ранее сообщили о планах отправить в Россию своих бойцов для обучения. После возвращения они могли бы исполнять роль инструкторов, тренировать военнослужащих ВС страны. Также курсанты перенимали бы опыт российских солдат, приобретенный в ходе спецоперации.