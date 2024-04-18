У осужденных, которые вступят в ряды украинской армии, одна дорога – сразу оказаться на фронте. Отсидеться в тыловых подразделениях где-нибудь на западе Украины у них не получится, предупредил украинский министр юстиции Д. Малюська.

Министр назвал причину, из-за которой осужденных, вступивших в ВСУ, отправят сразу на фронт. Это позволит избежать их бегства. Он добавил, что из осужденных будут сформированы обособленные подразделения. Оказавшиеся на передовой осужденные будут считаться «условно свободными». По факту они будут мобилизованными, поэтому в случае дезертирства получат новый тюремный срок, пояснил Малюська в эфире ТК «Рада».

Министр добавил, что предпочтение отдается осужденным за убийство, потому что такие бойцы уже «умеют убивать». Они «более эффективные», и отправлять их на передовую выгоднее, чем, например, грабителей, которые имеют склонность к мародерству.