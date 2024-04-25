Миллиардер Герман Стерлигов назвал жену, дочь и двух сыновей «еретиками». В авторском тг-канале он заявил, что с женой разводится, а двух своих сыновей исключает из завещания.

В немилость бизнесмена попала супруга Алена, дочь Пелагея, сыновья Арсений и Пантелеимон. При этом другие два сына Стерлигова, Сергий и Михей, пока еще остаются наследниками, потому что они «православные христиане».

Супруга в комментариях для Газеты.ру опровергла развод. Она заявила, что с дочерью и двумя сыновьями «вернулась в храм», поэтому Герман Львович посчитал их «еретиками». Она напомнила, что ее супруг «человек увлекающийся», который «давно погружен в религию». Женщина сообщила, что дочь воспитывает четверых детей, Арсений «воюет», а Пантелеимон на днях вернулся с передовой, куда доставил помощь своего благотворительного фонда.

Герман Стерлигов прославился в 90-е как первый российский миллионер. В начале двухтысячных он открыл фирму, которая продавала элитные гробы. Он баллотировался в губернаторы Кубани, мэры Москвы и даже в президенты России, но везде потерпел неудачу.