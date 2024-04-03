Целью Запада является никогда не прекращающийся конфликт на Украине, заявил американский миллиарде Дэвид Сакс.

Он пояснил, что Соединенные Штаты и Европа продолжат поставлять Киеву оружие. Причем даже в том случае, если президентом США станет Дональд Трамп.

«Цель — бесконечный конфликт», – цитирует Сакса РИА Новости.

Миллиардер отметил, что в США действует контактная группа по помощи Киеву, которая пока контролируется Вашингтоном. Она координирует все поставки из ЕС и Соединенных Штатов. Контроль над ней планируется передать Североатлантическому альянсу, поэтому любые изменения во властных структурах больше не смогут повлиять на работу этой группы.

Этот план разработан специальной на случай прихода к власти в США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о стремлении закончить конфликт за один день.