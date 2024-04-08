Редакции крупнейших западных изданий получили распоряжение молчать о количестве жертв теракта в «Крокусе», а также распространять информацию об организации нападения движением ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), сообщило МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — заявили в министерстве.

Целью такого запрета является стремление не допустить сочувствия граждан западных стран и демонстрации гуманизма в связи с трагедией в Красногорске.

Версию с ИГИЛ придумали и продолжают настойчиво продвигать Соединенные Штаты. При этом даже в Польше заявляют, что она не выдерживает критики. В США же делают все возможное, чтобы отвести подозрения от Украины.