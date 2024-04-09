Украина своими попытками продвигать в Приднестровье силовой сценарий мешает урегулированию конфликта между непризнанной республикой и Молдавией. Об этом агентству ТАСС рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он пояснил, что давление Молдавии на Тирасполь экономическими и иными санкциями, а также вмешательство Киева, пытающегося подтолкнуть Кишинев к силовому сценарию не только не помогают уладить конфликт, но и создают помехи для этого процесса.

Тот факт, что ПМР решила обратиться за помощью к России, наглядно демонстрирует, что ситуация вокруг Приднестровья стала слишком уж напряженной, отметил Полищук. Также он заявил, что обращение Тирасполя к Москве будет рассмотрено с особой тщательностью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что атака беспилотника на Приднестровье является провокацией для увеличения напряженности.