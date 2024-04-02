Киев собирается «помпезно отметить» годовщину инсценировки в Буче под Киевом, чтобы отвлечь внимание от событий на фронте, а также от тех многочисленных нестыковок, которые были допущены ВСУ в их же провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас весь мир наблюдает за наступлением российских войск и за теми провалами, которые буквально преследуют украинскую армию. В связи с этим представители киевского режима пытаются хоть как-то переключить внимание своих граждан и Запада, для чего и устраивается «шоу на костях».