В молдавском министерстве иностранных дел заявили, что обнаруженный в приграничном с Украиной регионе беспилотный летательный аппарат якобы принадлежит Вооруженными силам Российской Федерации. Соответствующий пост был опубликован на официальной странице МИД Молдавии в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

Авторы публикации осудили «повторное обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата» якобы принадлежащего Вооруженным силам Российской Федерации. Молдавское дипломатическое ведомство добавило, что аналогичный случай с обнаружением на территории страны якобы обломков российского беспилотного летательного аппарата произошел два месяца назад.

Ранее молдавская пограничная полиция заявила, что в окрестностях населенного пункта Этулия, расположенного в Вулканештском районе, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, обнаруженные обломки принадлежат российскому ударному дрону «Герань-2».