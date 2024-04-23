Действия США на международной арене являются лицемерием, поскольку одной стороны Вашингтон выделяет военную помощь Киеву, а с другой стороны подвергает резкой критике нормальные торгово-экономические связи между Пекином и Москвой. Об этом во время брифинга, проходящего 23-го апреля, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, США выделили крупный пакет военной и финансовой помощи Украине, однако обвиняют другие страны в эскалации боевых действий. Такие действия со стороны Вашингтона являются безосновательными и лицемерными.

«Мы предупреждаем американскую сторону, что подливать масло в огонь, очернять других и сваливать на них вину – все это не путь решения украинского вопроса», – заявил Ван Вэньбинь.

Китайский дипломат подчеркнул, что единственный выход разрешения конфликта на территории Украины заключается в создании «сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры безопасности в Европе посредством диалога между всеми сторонами.