В японском Миядзаки молния ударила по стадиону в тот момент, когда там проходил футбольный матч между учащимися двух школ. У двоих детей остановилось сердце. Их и еще 16 школьников спешно эвакуировали в больницу.

По информации Metro, молния ударила по школьному стадиону 3 апреля. За несколько часов до этого японские синоптики предупреждали о грозе. Почему футбольные состязание между школьниками не были отменены, не сообщается.

В итоге молния ударила прямо по полю, на котором играли дети. 18 учащихся спешно доставлены в больницу. У двоих пострадавших остановилось сердце. Детей откачали, но их состояние оценивается как крайне тяжелое.

В статье говорится, что за несколько часов до происшествия на школьном стадионе в японском Миядзаки, вблизи Тайваня зафиксировали сильное землетрясение. Японцев с островов Окинавы предупредили об угрозе цунами. Прогнозировалось, что высота волн может достигать трех метров.