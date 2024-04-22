Промежуточные итоги российского наступления на Донбассе показывают, что ВС РФ сумели добиться серьезного прорыва. Они пробили дыру в обороне ВСУ в центральной части региона и значительно усилили свои позиции, рассказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что именно центральный Донбасс является для Киева наиболее чувствительным и стратегически важным местом в зоне проведения специальной военной операции. Однако удержать оборону на этому участке фронта Киеву не удалось. Поэтому теперь российские войска могут уверенно продвигаться дальше и дойти до Днепра, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее пояснил, почему наступление продвигается относительно медленно. По его словам, главной целью ВС РФ является снижение боевого потенциала противника, перемалывание его живой силы и других ресурсов.