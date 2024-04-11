Противовоздушная оборона Украины окончательно потерпела крах, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. Он пояснил, что 11 апреля ВС РФ удалось ракетным ударом уничтожить крупнейшую в Киевской области Трипольскую ТЭС, причем ПВО даже не отреагировала на эту атаку.

«Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют», – цитирует Меркуриса РИА Новости.

Эксперт отметил, что ВС РФ последовательно подошли к задаче уничтожения украинской энергосистемы. Они сперва в течение нескольких последних месяцев планомерно били по средствам противовоздушной обороны. Именно поэтому защиты от атак с воздуха у Киева больше нет.