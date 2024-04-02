Киевский режим в ужасе от ударов ВС РФ по стратегическим объектам в столице Украины ракетами «Циркон». Гиперзвуковые заряды всего за 6 минут покрыли расстояние до целей, продемонстрировав огромную скорость и точность атак, рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Для покрытия «Циркона» используется специальный материал, не позволяющий системам ПВО засечь летящую ракету. Поэтому она обнаруживается только в момент попадания по цели. Достаточно проследить хронологию событий в день атаки на Киев – военные получили информацию об ударах буквально за несколько секунд до них.

Воздушная тревога была включена чуть ли не одновременно со взрывами. Это означает, что противовоздушная оборона Киева не смогла своевременно получить данные о ракете и отразить удар.