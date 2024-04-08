Россия установила полный контроль над украинским небом и превосходство в воздухе. Истощение противовоздушной обороны ВСУ дает возможность наносить удары даже в глубоком тылу с близкого расстояния, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Кроме того, ВС РФ успешно поражают целые украинские подразделения, точно бьют по пунктам дислокации ВСУ, усугубляя и без того серьезную проблему Киева с нехваткой личного состава.

Еще один эксперт Дэвид Экс прокомментировал видео, на которым российские штурмовики на предельно малых высотах подбираются вплотную к позициям ВСУ в Часовом Яре и наносят по ним удары, не опасаясь ПВО.

Напомним, российские ВС атакуют исключительно военные объекты и промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую украинской армии.