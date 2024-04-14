Россия имеет возможность освободить оставшиеся 45 городов на Донбассе и взять под контроль весь регион, уверен военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он пояснил, что именно территория ДНР и ЛНР является главной целью российских войск. Сейчас они продвигаются вперед, освобождая один город за другим и вытесняя украинскую армию все дальше на запад страны.

Чем больше этих населенных пунктов окажется под контролем ВС РФ, тем проще им будет расправляться с ВСУ, так как тем придется отступать по открытой местности под ударами российской артиллерии и авиации.

Меркурис напомнил, что в 2023 году Киев не только провалил контрнаступление. ВСУ не сумели удержать даже те позиции, на которые удалось выйти в ходе операции. Поэтому ВС РФ продолжают оказывать на них мощное давление и вытеснять противника с Донбасса.