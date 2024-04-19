Элитные бойцы 47 мехбригады ВСУ, которые держат позиции на Донбассе, оказались в шаге от окружения, сообщил британский аналитик А. Меркурис.

В стриме на авторском тг-канале Меркурис сказал, что элитный бойцы 47 бригады украинской армии попали в тяжелейшее положение. Он допустил, что элитное подразделение в попытке избежать окружения и плена примет решение дезертировать с позиций, несмотря на критику и последующее наказание. Меркурис добавил, что сценарий, по которому развиваются события на Донбассе, вызывает у Киева «серьезные опасения».

За последнюю неделю украинская армия на Донецком фронте потеряла больше 3500 солдат и офицеров, лишилась 4 танков, 5 БМП и почти девяти десятков различных военных автомобилей.