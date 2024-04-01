Мэр Харькова Игорь Терехов в своем недавнем интервью для украинского издания рассказал, что в городе в результате ударов российских ракет практически вся критическая инфраструктура уже разрушена. Чиновник отметил, что практически все объекты инфраструктуры имеют значительные повреждения.

Кроме того, Терехов отметил, что ВС РФ осуществили удар по харьковской нефтебазе. Отмечается, что нефтебазу атаковали беспилотные летательные аппараты. По его словам, кроме инфраструктурных объектов в результате взрывов пострадали и частные домовладения.

«Разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ», – заявил Терехов.

По сообщения харьковского градоначальника, сроки восстановления объектов сейчас сложно назвать.

Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Харькове введен график почасового отключения электроэнергии. Местные коммунальные службы сообщают о ненадежности системы подачи электроснабжения.