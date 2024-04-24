Одним из ударов по Харькову в ночь на 24 апреля был перебит газопровод в Шевченковском районе. Подачу газа по нему пришлось отключить, заявил мэр города Игорь Терехов.

Также он анонсировал ремонт газопровода, который должен был начаться уже утром в среду.

Официальной информации от Минобороны РФ об этой атаке пока не поступало. Военное ведомство неоднократно заявляло, что удары наносятся по военным объектам, а также связанной с ними энергетической и промышленной инфраструктуре Украины.

Утром 24 апреля была проведена успешная атака на воинскую часть рядом с Горбатым мостом в Одессе. Мощные взрывы нанесли ущерб предприятию, занимающемуся там ремонтом военной техники, средств РЭБ и ПВО. Также скорее всего повреждена ЛЭП, так как часть Одессы осталась без света.