Власти Харькова пока не намерены эвакуировать жителей города. Об этом в эфире телемарафона на украинском ТВ заявил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что план эвакуации существует, все представители власти и соответствующие службы знают, что и как нужно делать. Но сейчас об этом говорить слишком рано.

«Считаем, что такая массовая эвакуация – сегодня не нужно об этом говорить», – цитирует Терехова РИА Новости.

1 апреля Терехов заявлял, что из-за разрушения всех ТЭЦ и трансформаторных подстанций город полностью обесточен. Назвать сроки восстановления электроснабжения не представляется возможным. Несмотря на это, паники в городе нет.

Напомним, ранее блогер Юрий Подоляка опубликовал видео массового бегства людей из Харькова, оставшегося без света.