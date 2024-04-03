Известная голливудская актриса и модель Меган Фокс решила кардинально сменить имидж. Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, демонстрирующий перемены в ее внешности. На фото 37-летняя знаменитость предстала с новой стрижкой «каре» и волосами голубого оттенка. Макияж Меган Фокс сделала неброский – выразительность глаз подчеркнула черными стрелками, а губы нежно-розовой помадой, поверх которой нанесла блеск, создающий «мокрый» эффект.

«Вступаю в эпоху джедаев», – ставила небольшую подпись к своему снимку знаменитость.

Что послужило причиной таких перемен во внешности знаменитости, не известно. Возможно, актриса решила самовыразиться в такой способ. Но может быть желание сменить имидж связано с расставанием с возлюбленным.

Напомним, что после развода с Брайаном Остином Грином Меган Фокс закрутила роман с музыкантом Machine Gun Kelly. В 2022 году пара даже объявила о помолвке. Меган похвасталась в соцсетях необычным кольцом с изумрудом и бриллиантами, сделанным под заказ у знаменитого ювелира. Однако со временем пара рассталась. В 2023 году Меган снова воссоединилась с Machine Gun Kelly и надела на руку кольцо. Но недавно актриса заявила, что расторгла помолвку с музыкантом.