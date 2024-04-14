Известная голливудская актриса Меган Фокс появилась на мероприятии бренда Revolve 13 апреля в Индио. Снимки знаменитости были опубликованы британским изданием Daily Mail.

37-летняя знаменитость появилась на публике в эффектном черном мини-платье, подчеркивающем фигуру. Ярким акцентом наряда стала портупея, состоящая из двух кожаных ремешков металлическими заклепками. Меган надела зеркальные солнцезащитные очки и прозрачные босоножки. Свои волосы голубого оттенка актриса уложила в мягкие локоны.

Ранее Меган Фокс заявила о расторжении помолвки со своим возлюбленным Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Знаменитости уже расставались ранее в 2023 году. В СМИ сообщалось, что Machine Gun Kelly якобы изменил Меган Фокс с гитаристкой Софи Ллойд. Но через некоторое время знаменитости помирились, и актриса надела помолвочное кольцо. Что стало причиной разрыва на данный момент, неизвестно. Меган Фокс об этом не стала говорить, а лишь отметила, что ее любовь к Колсону навсегда будет в ее сердце.