Зампред Совбеза России Д. Медведев высказал своё отношение к возможному появлению на Украине натовских солдат.

В соцсетях Медведев написал о появление «у наших друзей новой мантры». Теперь Запад заявляет, что не планирует интервенцию на Украину. Может, во Львов войдут какие-то формирования или пришлют солдат в Киев «для разгрузки» ВСУ, пишет Медведев. Однако никто не даст гарантий, что прибывшие солдаты совсем скоро не станут частью регулярной армии киевского режима.

Поэтому относиться к натовским солдатам на Украине можно только как к врагам, заявил зампред Совбеза. И не как к простым врагам, а как к гитлеровским карателям батальонов СС. В этом случае брать в плен их не будут. «Только уничтожать», – подытожил Медведев.

Ранее зампред Совбеза сказал, что если будет доказана причастность Киева к теракту в «Крокусе», то руководство Украины нужно ликвидировать.