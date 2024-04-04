Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с журналистами прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам, если Украине удастся выйти на границы до февраля 2022 года. На это глава МИД России ответил очень краткой, но вполне понятной фразой: «Мечтать не вредно», подчеркнув, что Зеленский выглядит жалко на фоне своих заявлений.

Кроме того Сергей Лавров отметил, что после провального переговорного процесса, происходившего в Стамбуле весной 2022 года, вести переговоры с преступным киевским режимом – бессмысленно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение переговоров по заключению мира с Россией без выхода на границы Украины 1991 года. По предположению украинского лидера, если ВСУ смогут выйти на границы до февраля 2022 года, то Владимир Путин будет готов к диалогу. Такое заявление Зеленский сделал во время своего интервью для CBS News.