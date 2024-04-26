Появление в распоряжении Украины ракет ATACMS позволит ВСУ дотянуться до новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым, рассказал порталу News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Киев давно отслеживал процесс строительства нового сухопутного коридора, но артиллерией атаковать его не мог. Ее дальность не позволяла ударить по железной дороге.

«А вот ракеты ATACMS, которые поставили им американцы, и беспилотники — это вполне допустимо», — сообщил аналитик.

При этом он уверен, что ВС РФ в состоянии защитить железнодорожную магистраль и другие объекты от ракет ATACMS. Российские инженеры постоянно совершенствуют средства ПВО и противоракетной обороны, мониторинга воздушного пространства, радиотехнической разведки и РЭБ. Поэтому им есть что противопоставить дальнобойному ракетному вооружению из США.