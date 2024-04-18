В распоряжении Киева появились мини-подлодки, которые ВСУ могут задействовать для атаки на Крымский мост. Военный эксперт Анатолий Матвийчук призвал серьезно отнестись к этому новейшему виду вооружения противника.

Он рассказал порталу NEWS.ru, что компактные подводные лодки могут торпедировать опоры моста. Также у них имеется возможность незаметно подойти к цели и установить взрывные устройства. Либо использоваться в качестве подводных дронов-камикадзе. В любом из этих случаев мост оказывается под угрозой, считает эксперт.

Киевский режим давно говорит о желании получить такие субмарины. Они могут быть задействованы не только для атаки на Крымский мост, но и на другие объекты России в Черном море. Например, на патрульные корабли или на газодобывающие установки.