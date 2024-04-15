Киев отчаянно пытается удержать под своим контролем населенный пункт Часов Яр. Однако утилизация личного состава ВСУ достигла критической отметки и украинское командование вынуждено заниматься «каннибализмом» собственных подразделений. Об этом в своем материале сообщает «МК» со ссылкой на заявление военного эксперта Анатолия Матвийчука.

Командование украинской армии приняло решение о расформировании 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сформированной на базе добровольцев из украинского корпуса «Правый сектор» (экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в РФ). Данное решение было принято после того, как командный состав бригады эвакуировался в западную часть Часова Яра, а рядовые военнослужащие приняли решение сдаться в плен российским силам, бросив в микрорайоне Канал бронетехнику и оружие.

«Я полагаю, что в случае с бригадами ВСУ восстанавливать там уже нечего. Потому что утилизация личного состава достигла критического уровня», – заявил Матвийчук.

По словам эксперта, из-за огромных потерь на фронте командование ВСУ вынуждено заниматься «каннибализмом» своих подразделений. Киев начал расформировывать одни воинские части, чтобы пополнить личным составом и техникой другие бригады.