В полуфинале шоу «Маска» претендентами на вылет оказались Матрешка и Кот. Участники жюри сделали выбор в пользу последнего, из-за чего Матрешка сошла с дистанции всего за шаг до финала.

При этом угадать, кто скрывается под маской Матрешки, удалось всего двоим участникам жюри. Регина Тодоренко сочла, что в костюме прячется Надежда Ангарская, Валерия предположила, что это Настя Макеева, а Тимур Родригез метался между Евой Власовой и Дарьей Блохиной. Однако все они были неправы.

Зато председатель жюри Филипп Киркоров и приглашенный его участник Эльчин Азизов сразу сказали, что это Анастасия Стоцкая.

Сама певица не особо расстроилась своему вылету. Она считала, что вряд ли дойдет до полуфинала.

Теперь 5 мая в решающем выпуске сойдутся Кот, Енот и Змей Горыныч. В качестве приглашенных членов жюри в программе появятся Сергей Лазарев и Дима Билан, которые одержали победу в прошлом сезоне «Маски».