Еще в марте текущего года бывшая возлюбленная популярного рэпера Тимати, модель Алена Шишкова дала большое интервью Надежде Стрелец. На днях мать Тимати отреагировала на слова Шишковой, написав пост в соцсети.

Симона Юнусова отметила, что после просмотра интервью Алены ей стало очень грустно. Она задалась вопросом, почему журналисты очень бестактно влезают в чужую жизнь. Они якобы сочувствуют, а на самом деле – смакуют подробности. Сообщила мать знаменитости.

Честно, смотреть было брезгливо, а Аленка — молодец, выдержала и не растерялась!», — подчеркнула Симона.

Тимати начал встречаться с моделью Аленой Шишковой в 2012 году. В 2014 году Алена родила рэперу дочь Алису, после чего пара рассталась. Несмотря на расставание с Тимати, Алена поддерживает хорошие отношения с его матерью. Сейчас Алисе уже 10 лет, оба родители занимаются воспитанием дочери. Тимати часто берет девочку вместе с собой в отпуск.

После интервью с Надеждой Стрелец на Алену Шишкову в Сети обрушилась волна критики. Алена во время беседы с журналисткой ответила на достаточно личные вопросы.