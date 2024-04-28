Американский миллиардер и владелец компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Пекин, чтобы провести переговоры о сотрудничестве в сфере беспилотных автомобилей. Об этом в своем материале сообщает агентство Reuters.

Автор статьи отмечает, что Илон Маск посетит Пекин в воскресенье, 28-го апреля, где у него состоится встреча с высокопоставленными китайскими чиновниками. Стоит отметить, что Китай является вторым по величине рынком для производителя электромобилей Tesla.

Миллиардер проведет переговоры с китайской стороной о налаживании сотрудничества в сфере создания программного обеспечения для полностью автономных автомобилей. Также Илон Маск хочет получить разрешение от китайских властей на отправку данных, собираемых беспилотными автомобилями в КНР, заграницу.

Напомним, что компания Tesla, основателем и генеральным директором которой является Илон Маск, производит электромобили, батареи, электродвигатели. Американский производитель электрокаров тесно сотрудничает с такими компаниями, как Toyota и Daimler.