Сразу к нескольким знаменитостям у Федеральной налоговой службы возникли вопросы из-за получения гонораров от находящейся сейчас в СИЗО блогерши Елены Блиновской. Среди них – Иван Ургант, Клава Кока, Ксения Собчак и лидер группы «Звери» Рома Билык.

В 2020 году группа «Звери» и Клава Кока выступали на 40-летии блогерши, а вели торжество Собчак и Ургант. При этом оплата на ИП ведущих и исполнителей переводилась через разные ООО, принадлежащие Блиновской. Теперь налоговая проверяет всю документацию артистов, которая относится к этим выплатам.

Напомним, блогерша оказалась сперва под домашним арестом, а затем и в СИЗО за неуплату налогов на сумму почти в миллиард рублей и за отмывание денег. За пособничество в этих преступлениях уголовное дело возбуждено и в отношении супруга Блиновской Алексея. Он 13 апреля добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции.