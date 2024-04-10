Под Артемовском российские бойцы использовали дрон-камикадзе, чтобы ликвидировать эксклюзивного робота-носильщика MUTT. Делает таких роботов та же компания, которая производит танки Абрамс.

По информации тг-канала Mash, робот-носильщик MUTT прибыл на Украину, чтобы пройти испытания. Однако тесты оказались короткими. Российские бойцы забайкальского подразделения «Черные волки» обнаружили вражескую цель под Артемовском и ликвидировали точным ударом дрона-камикадзе.

Разработанный Dynamics Land Systems робот-носильщик MUTT предназначен для доставки снарядов и эвакуации раненых. Он способен транспортировать до полутонны веса. Трое суток выдерживает без подзарядки. Во время стоянки трансформируется в пауэрбанк, вырабатывая до до 3 кВт/ч. Dynamics Land Systems выпускает также танки Абрамс, БМП Stryker и LAV, пишет тг-канал.