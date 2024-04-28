Telegram-канал Mash назвал цели украинской атаки на Краснодарский край в ночь на 27 апреля. Напомним, по информации Минобороны РФ, над Кубанью было уничтожено 66 вражеских дронов.

Отмечается, что 38 беспилотников направлялись на Кущевский военный аэродром. Все дроны там успешно сбиты, при падении обломков возникали небольшие очаги возгорания, которые тут же ликвидировались экстренными службами. Повреждения на земле незначительные, самолеты, находящиеся на аэродроме, остались в целости.

Еще одной целью был нефтеперерабатывающий завод «Славянск-ЭКО», которому досталось больше, чем аэродрому. Ранее сообщалось, что обломками сбитых дронов повреждена ректификационная колонна, из-за чего было принято решение приостановить работу НПЗ.

Еще 12 беспилотников летели на Ильский нефтеперерабатывающий завод, но там о повреждениях ничего не сообщается, хотя обломки семи сбитых дронов долетели до территории НПЗ. Предприятие работает в штатном режиме.