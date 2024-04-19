Телеграм-канал Mash опубликовал хронологию событий, связанных с крушением бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Командир экипажа в принудительном порядке катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам командир до последнего оставался в кабине падающего борта, чтобы увести его от жилых построек.

Напомним, 19 апреля сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставрополье. Самолет упал на поле, поэтому разрушений в результате аварии удалось избежать. Все члены экипажа катапультировались. Трое из них были обнаружены спасателями и доставлены в медучреждение. Однако один из летчиков умер от полученных травм. Четвертого члена экипажа до сих пор не нашли.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность судна. Экипаж возвращался на аэродром после выполненного боевого задания. Поэтому боекомплекта на борту не было.