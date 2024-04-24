Телеграм-канал Mash рассказал, что актер Михаил Ефремов не выйдет из колонии по УДО в этом году. Ему отказано в условно-досрочном освобождении из-за всего одного проступка.

Руководство колонии согласовало ходатайство об УДО для актера еще в марте, однако соответствующее прошение в Алексеевский суд так и не было отправлено. Все дело в том, что в ходе подготовки к процессу Ефремов не успел своевременно посетить одно из обязательных мероприятий в колонии.

Он получил выговор и тем самым был лишен возможности выйти на свободу.

Адвокат актера утверждает, что прошения от Ефремова об УДО не было так же, как и внутренней комиссии в ИК. В суде же ожидали ходатайства еще в марте, но оно так и не пришло.