У населенного пункта Синьковка на Купянском направлении четверо операторов БПЛА ВСУ проявили солдатскую смекалку и устроили укрытие под сгоревшим танком. Но это их не спасло, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что танк довольно долго не привлекал внимания, хотя находился на открытой местности. Однако российские ВС вычислили, что именно оттуда исходят сигналы управления БПЛА. Выяснилось, что боевики ВСУ сделали под танком углубление в земле и засели под ним.

Бойцы ВС РФ организовали дежурство неподалеку от боевой машины. Ночью, операторы БПЛА осуществляли смену, они были успешно ликвидированы. Таким образом пункт управления дронами прекратил свое существование.