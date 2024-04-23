В Часовом Яре в ДНР боевики ВСУ идут на примитивные хитрости, чтобы осложнить продвижение российских войск. Они оставляют ложные надписи о гражданских на стенах зданий, на дверях и в подвалах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал РИА Новости, что в подавляющем большинстве случаев никаких гражданских в домах и подвалах нет. Главная цель ВСУ – отвлечь российских военных, заставить их тратить время на проверку надписей.

Несмотря на это, ВС РФ продолжают окружать населенный пункт. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас предсказать дату освобождения города довольно сложно, но она все же приближается. Украинские СМИ пишут, что самые подготовленные части ВСУ отходят из Часова Яра.