На Купянском направлении пророссийское подполье провело дерзкую акцию, чтобы разрушить логистику ВСУ. Подробности о диверсии раскрыл военный эксперт Андрей Марочко.

Произошел инцидент на станции Купянск-Узловой. В момент разгрузки украинскими военными железнодорожного состава по ним кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Моментально вспыхнуло пламя, в результате чего боевики оказались в больнице с серьезными ожогами.

Кроме того, разгрузка состава была прервана на три часа, после чего нею занялись уже другие военные.

Купянск длительное время оставался центром снабжения украинских войск. В настоящий момент к городу подходят российские войска. Не исключено, что подполье активизировалось именно в ожидании скорого освобождения Купянска.