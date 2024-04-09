Российские разведчики в районе Синьковки под Купянском запеленговали переговоры диверсантов на английском языке. После этого была проведена основательная разведка для определения координат вражеского отряда, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Точное местоположение англоговорящих боевиков было передано артиллеристам, которые нанесли удар по противнику.

Диверсанты в эфире начали просить помощи, требовать, чтобы их срочно эвакуировали из опасного места. По информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, в результате атаки было ликвидировано 7 боевиков из двенадцати. Среди оставшихся в живых пяти двое находились в очень тяжелом состоянии из-за ранений.