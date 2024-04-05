Трое украинских военных, разгружавших вагон на станции Купянск-Узловой, пострадали от неожиданного нападения неизвестного с «коктейлем Молотова». Кто-то метнул в них гремучую смесь, что привело к серьезным ожогам.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что неизвестный, бросивший «коктейль Молотова» в боевиков, не установлен. Также неизвестно, где он находился в момент атаки, все произошло очень неожиданно.

Из-за действий неизвестного ВСУ пришлось почти на 3 часа остановить погрузочно-разгрузочные работы. Боевиков с сильными ожогами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области действует подполье, однако его возможности слишком ограничены, так как киевский режим регулярно устраивает репрессии.