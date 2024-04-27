Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев счастливо живет в раке с российской актрисой Татьяной Арнтгольц. У пары есть совместный ребенок – 3-летний сын Данила. Супруги стараются не афишировать свою личную жизнь, поэтому семейные снимки и видеокадры, опубликованные в их соцсетях, являются редкостью.

Однако иногда знаменитости все же радуют своих поклонников. Недавно Марк опубликовал видеозапись своего времяпровождения с сыном. Актер и его наследник отправились на прогулку на велосипеде.

Богатырев посадил ребенка на детское сидение, а сам крутил педали и снимал селфи. На кадрах видно, что мальчику очень нравится кататься вместе с папой на велосипеде.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц познакомились на совместных съемках сериала «Наживка для ангела». Вскоре их рабочие отношения переросли в романтические. Актеры вступили в семейный союз в 2020 году. А в феврале 2021 Татьяна подарила звездному супругу сына. У Арнтгольц также есть старшая дочь Мария от ее первого мужа – актера Ивана Жидкова. Сейчас девочке уже 14 лет.