Песня популярной в 90-е годы группы «Моральный кодекс» под названием «До свидания, мама!» является самой любимой композицией той эпохи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом российский дипломат написала в своем Телеграм-канале.

По словам Захаровой, ей позвонила известная российская журналистка Тина Конделаки с вопросом, какая из песен эпохи 90-х является ее самой любимой. Официальный представитель МИД РФ написала, что у нее есть не просто любимая песня той поры, а «особо любимая песня».

«Самое начало 1990-х. Я учусь в старших классах школы. У меня протестное настроение, ощущение себя уже практически в самостоятельном полете. И вдруг взрывает музыкальный эфир песня и, главное, клип группы “Моральный кодекс” под названием “До свидания, мама!”», – заявила Захарова.

По мнению российского дипломата, клип на данную песню произвел настоящий фурор в российском шоу-бизнесе. После выхода клипа в эфир многие исполнители и режиссеры ориентировались на совместную работу Федора Бондарчука и Сергея Мазаева, как на некий эталон.