Известная исполнительница Мари Краймбрери рассказала, что написала песню для Владимира Преснякова. Новый трэк еще никто не слышал, так как Мари еще не передала ее Владимиру.

По словам артистки, ей очень было страшно отправлять текст песни Преснякову, однако она преодолела свой страх и рискнула.

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на “ты” и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим. Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг не понравится?», – написала исполнительница.

Ранее супруга Владимира Преснякова, Наталья рассказала, что автором ее песни «Конечно, Да» является Мари Краймбрери. Певица рассказала, что на песню Мари вдохновило наблюдение за их отношениями с Владимиром. Ведь несмотря на 18-летнюю совместную жизнь Подольская и Пресняков ведут себя так, как будто их отношения только начались.