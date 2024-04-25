Соединенные Штаты приняли решение о выделении 61 миллиарда долларов Украине совсем не для победы Киева. Цель Вашингтона – затянуть конфликт как можно дольше, уверен учредитель издания «Царьград» Константин Малофеев.

Он пояснил, что Киев в новом пакете получит истребители F-16, на которые возлагаются огромные надежды, дальнобойные ракеты и прочее вооружение. Украинские власти мечтают использовать все это для ударов по приграничным областям России, по Крыму и новым территориям РФ.

Также в Киеве надеются, что новое вооружение поможет переломить ситуацию на линии фронта, но этого не произойдет. Цель США совсем не в том, чтобы обеспечить Украине победу. Она кроется в стремлении измотать российскую армию, заставить ее выдохнуться.

Однако оружие, которое Киев ждет прямо сейчас, появится на Украине не раньше, чем через несколько месяцев. До этого момента ВС РФ достигнут своих целей и в очередной раз продемонстрируют Вашингтону его просчет.