Самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» уничтожила американскую и польскую САУ Paladin и KRAB на Южно-Донецком направлении, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало сделанные с беспилотника кадры объективного контроля. На них запечатлен момент поражения вражеских самоходок.

«Малка» наносит удары 203-миллиметровыми активно-реактивными снарядами с дистанции до 45 километров. Это оружие повышенного могущества, которое уничтожает в основном тяжелую бронированную технику и хорошо укрепленные позиции противника. 2С7М может поражать цели, с которыми не в состоянии справиться другие артиллерийские орудия.

Расчет может от нескольких часов до нескольких дней находиться в ожидании координат подходящей для себя цели. После ее поражения он моментально меняет позицию, что существенно затрудняет противнику контрбатарейную борьбу.