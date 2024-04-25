Дмитрий Маликов выложил снимок, на котором он позирует с немецким певцом Томасом Андерсом из бешено популярной в 90-е группы Modern Talking.

Маликов признался, что встретился с Томасом на концерте в Казахстане. В комментариях к снимку Маликов пошутил, что вырос на песнях Томаса, а он – вырос на его хитах. Пик популярности артистов пришелся примерно на одно время.

В комментариях фолловеры удивленно сообщили, что оба артиста для своих лет выглядят потрясающе. Фанаты порадовались, что их кумиры с годами становятся еще лучше. «Такой красавчик!», – писали некоторые под снимком, не указывая, кому адресуют комплимент.

Немецкий дуэт Modern Talking состоял из «черненького» Томаса Андерса и «беленького» Дитера Болена. Музыканты создали группу в 1984 году. Их пластинки пользовались ажиотажным спросом, а фанаты ждали выпуск «Утренней почты», чтобы увидеть любимчиков.